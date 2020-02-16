Англия

Football.ua анонсирует матч 26-го тура АПЛ между Астон Виллой и Тоттенхэмом.

Подопечные Дина Смита на своем поле примут коллектив Жозе Моуриньо.

Астон Вилла – Тоттенхэм

16 февраля, 16:00, стадион Вилла Парк, Бирмингем. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

На днях появилась шокирующая новость – Манчестер Сити получил бан на два года на выступления в Лиге чемпионов. Каким образом эта информация затрагивает Тоттенхэм? Если же апелляция "горожан" не будет удовлетворена, то подопечным Жозе Моуриньо достаточно занять пятое место, чтобы оказаться в главном еврокубковом турнире по итогам сезона.

Ныне в активе Тоттенхэма 37 пунктов и шестая строчка. При этом, "шпоры" имеют на игру в запасе, а дистанция до пятой позиции – всего два очка.

Что касается Астон Виллы, то задача у клуба менее амбициозная – сохранить прописку по итогам сезона в АПЛ. И здесь коллективу Дина Смита необходимо будет серьезно "попотеть".

В первом круге команды встречались между собой, и победу добыл на тот момент коллектив Маурисио Почеттино – 3:1.

Ориентировочные составы:

Астон Вилла: Рейна – Энгельс, Мингс, Хаус – Гильберт, Накамба, Луис, Таргет – Эль-Гази, Саматта, Грилиш

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга – Ло Чельсо, Уинкс, Ндомбеле – Лукас Моура, Сон Хын Мин, Бергвейн

Не сыграют: Хитон, Стир, Макгинн, Уэсли, Дэвис – Кейн, Сиссоко, Фойт

Под вопросом: Дринкуотер, Конса – Дэвис, Ламела.

Интересные факты:

Тоттенхэм выиграл 10 из последних 11 матчей против Астон Виллы во всех турнирах.

"Шпоры" забивают как минимум два гола в последних 10 из 11 матчей против "львов" во всех турнирах.