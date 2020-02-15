Англия

Поздний гол Садио Мане приблизил команду Юргена Клоппа еще на шаг к чемпионству (1:0).

Во втором матче игрового дня в АПЛ без пяти минут чемпион Ливерпуль гостил у главного аутсайдера высшего дивизиона Норвича. Ожидалось, что данный поединок станет легкой прогулкой для мерсисайдцев, однако они столкнулись с определенными проблемами, связанными с несодержательной игрой впереди. В первой половине встречи гостям очень не хватало Садио Мане, который остался на скамейке запасных, несмотря на то, что полностью восстановился после полученной травмы.

Подопечные Юргена Клоппа ожидаемо много владели мячом на чужой половине поля, но все ограничивалось лишь его контролем, до реальной остроты у ворот Крула дело не доходило. Ливерпуль всячески пытался вскрыть оборону соперника, но сделать это никак не удавалось, во многом из-за брака в передачах, которого было немало. Не помогали создавать опасные моменты и фирменные подачи со штрафных и угловых, так что Крул пребывал без серьезной работы.

Ближе к окончанию первого тайма "канарейки" едва неожиданно не повели в счете, когда Рупп и Пукки оказались вдвоем против одного Алиссона, Лукас решил поделиться мячом с Теему, что блестяще прочитал вратарь гостей, перехвативший мяч. До окончания первой 45-минутки у "красных" не было даже такого момента, до ухода на перерыв им так и не удалось создать ни одной возможности забить. Таким образом, болельщики не увидели забитых голов в первом тайме, надеясь, что произойдет уже после перерыва.

После возобновления игры она проходила по-прежнему сценарию — Ливерпуль много владел мячом на чужой половине поля, но не снискал успеха у ворот Крула. Во второй половине встречи подопечные Даниэля Фарке, в отличие от первого тайма, стали пробивать по воротам. Первый удар возник в завершении классно разыгранной комбинацию, но он оказался неточным. Данный эпизод разбудил гостей, который после этого активнее пошли в атаку. Кейта опасно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но Крул справился с его выстрелом. А уже через минуту Наби был просто обязан отправить мяч в сетку, оказавшись первым на добивании после сейва Крула, но гвинеец просто пробил в голкипера.

Клопп довольно рано выпустил на поле Мане, рассчитывая. что Садио поможет команде наконец-то забить. Это произошло, но несколько позднее. В одном из эпизодов мерсисайдцы могли повести в счете благодаря срезке Ааронса, но для хозяев все обошлось — мяч пролетел над воротами. Со временем Норвич перехватил инициативу и смело пошел вперед, и даже едва не забил. Теттей неожиданно пробил по воротам из не самой очевидной позиции, а мяч после его удара угодил в штангу. "Канарейки" также рассчитывали забить благодаря заработанным угловым, однако они ни к чему не привели.

Выдержав паузу, гости снова вернули мяч себе и забили довольно легкий гол. На 78-й минуте Хендерсон забросил мяч в штрафную на Мане, а Садио вторым касанием точно пробил в ближний угол — 0:1. После забитого гола подопечные Клоппа не остановились на достигнутом и продолжили держать мяч у себя, рассчитывая удвоить преимущество. Этот мог сделать Фирмино, но Роберто умудрился не попасть по воротам из пределов вратарской площади после прострела Александера-Арнольда. В последние минуты матча гости спокойно перекатывали мяч в ожидании финального свистка, не дав сопернику никакой надежды на спасение. Как итог, "красные" одержали дежурную победу, которая увеличила их отрыв от Манчестер Сити уже до 25 набранных очков. Золотая медаль АПЛ все ближе!

В 27-м туре Норвич отправится в гости к Вулверхэмптону, а Ливерпуль примет Вест Хэм.

Норвич — Ливерпуль 0:1

Гол: Мане, 78

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Циммерманн, Байрем (Льюис, 27) — Теттей (Дрмич, 84), Маклин — Рупп (Буэндия, 83), Дуда, Кантвелл — Пукки

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 60) — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60)

Предупреждения: Хэнли — Кейта, Мане