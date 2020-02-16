Англия

Подопечные Микеля Артеты показали свой лучший футбол за последнее время.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле принимал Ньюкасл.

Первая половина игры завершилась "сухими" нулями на табло, однако картина изменилась во втором тайме.

Усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга и Николя Пепе "канониры" забили два гола и уверенно контролировали ход игры, даже несмотря на то, что два момента имел Ньюкасл.

В концовке поединка Арсенал не сбавил обороты, и добил "сорок": отличились Озил и вышедший на замену Ляказетт.

4:0 – уверенная победа Арсенала и матч без пропущенных голов в ворота Бернда Лено.

Арсенал — Ньюкасл 4:0

Голы: Обамеянг, 54, Пепе, 57, Озил, 90, Ляказетт, 90+5.

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Обамеянг, Себальос (Торрейра, 82), Джака, Озил (Уиллок, 90+1), Пепе – Нкетиа (Ляказетт, 85)

Ньюкасл: Дубравка — Лазаро, Фернандес (Ритчи, 75), Ласселс, Кларк (Шер, 83), Роуз (Хейден, 74) — Сен-Максимен, Бенталеб, Ш. Лонгстафф, Альмирон — Жоэлинтон

Предупреждения: Джака, Сака — …

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