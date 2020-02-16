МЮ — единственный клуб в АПЛ, не забивавший на выезде в 2020-м

В двух поединках текущего года у МЮ ни одного забитого гола.
Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
16 февраля 2020, 23:06
Тоттенхэм Хотспур на выезде одолел Астон Виллу (3:2). Таким образом, "шпоры" забили свои первые выездные голы в АПЛ в 2020 году.
После данного поединка в АПЛ осталась всего одна команда, которая в этом году не забивала голов на выезде в рамках чемпионата — Манчестер Юнайтед.
"Красные дьяволы" провели два гостевых поединка в рамках АПЛ с начала года — против Арсенала (0:2) и Ливерпуля (0:2), ни разу не забив.
Прервать текущую серию манкунианцы попытаются уже в понедельник, 17 февраля, в 22:00. На Стэмфорд Бридж команда Оле-Гуннара Солскьяера встретится с Челси. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.
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