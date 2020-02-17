Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура Английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед.

Единственная команда Английской Премьер-лиги, которая в 2020-м году еще ни разу не отметилась голом во время выездного поединка — Манчестер Юнайтед, сразится в центральном поединке тура против лондонского Челси.

Помимо схемы с тремя номинальными центральными защитниками у "Красных дьяволов", отмечаем также выход Неманьи Матича и Брандона с первых минут встречи. Не стоит также исключать появление "экстренного" новичка образца зимнего трансферного периода Одиона Игало.

На такой тактический ход оппонентов тренерский штаб, возглавляемый Фрэнком Лэмпардом, ответил выходом линии атаки из трех футболистов, которую возглавит бельгиец Миши Батшуайи.

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Педро, Батшуайи, Виллиан.

Запасные: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Томори, Баркли, Маунт, Жиру.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Фернандеш — Джеймс, Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Джонс, Далот, Мата, Перейра, Игало, Гринвуд.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.