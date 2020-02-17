Коллектив Сульшера впервые забил в ворота соперников за пределами родного стадиона во время матча АПЛ в 2020-м году (2:0).
Челси — Манчестер Юнайтед, Getty Images
17 февраля 2020, 23:57
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Челси — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Мартиаль, 45, Магуайр, 66
Челси: Кабальеро — Р. Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта — Канте (Маунт, 13), Жоржиньо, Ковачич — Педро, Батшуайи (Жиру, 68), Виллиан.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Фернандеш (Далот, 90+2) — Д. Джеймс (Перейра, 80), Мартиаль (Игало, 90).
Предупреждения: Виллиан, Рюдигер, Зума — Фред, Уильямс, Ван-Биссака.