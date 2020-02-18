Англия

"Красные" стали первой командой, которая точно сыграет в следующем розыгрыше турнира.

Плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона еще не стартовал, а Ливерпуль уже обеспечил себе участие в турнире в сезоне следующем. Даже если "красные" проиграют все оставшиеся 12 матчей Премьер-лиги, они не опустятся ниже четвертого места. Это стало возможным благодаря неудаче Челси в матче с МЮ – 0:2.

За 12 туров до окончания чемпионата Ливерпуль опережает идущий пятым Тоттенхэм на 36 очков. Но "шпоры", которым нужно выиграть все матчи, чтобы сравняться с "красными", в субботу сыграют с Челси. Если победит Тоттенхэм, то Челси сможет набрать максимум 74 очка и не поднимется выше Ливерпуля.

Вполне вероятно, что даже пятого места в Премьер-лиге в нынешнем сезоне будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов: УЕФА отстранил от турнира на два сезона идущий ныне вторым Манчестер Сити. Однако у "горожан" есть право подать апелляцию и все-таки принять участие в следующем розыгрыше.

Сегодня Ливерпуль сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико на выезде. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.