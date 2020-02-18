Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры 26-го тура Премьер-лиги.

Болельщики увидели на Стэмфорд Бридж по два гола от каждой из команд в матче между Челси и Манчестер Юнайтед. Однако был один важный момент: оба мяча "синих" были отменены после просмотра VAR. МЮ победил 2:0.

Челси — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Мартиаль, 45, Магуайр, 66

Челси: Кабальеро — Р. Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта — Канте (Маунт, 13), Жоржиньо, Ковачич — Педро, Батшуайи (Жиру, 68), Виллиан.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Фернандеш (Далот, 90+2) — Д. Джеймс (Перейра, 80), Мартиаль (Игало, 90).

Предупреждения: Виллиан, Рюдигер, Зума — Фред, Уильямс, Ван-Биссака.