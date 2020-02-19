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    19 февраля 2020, 13:55

    Челси начал переговоры с Боруссией Д по трансферу Санчо

    Лондонцам нужно будет выложить не менее 100 млн евро.

    Джейдон Санчо, Getty Images
    Джейдон Санчо, Getty Images 19 февраля 2020, 13:55

    Лондонский Челси начал переговоры с дортмундской Боруссией относительно возможного трансфера Джейдона Санчо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

    Игрок может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Помимо Челси, на футболиста претендуют Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

    Ранее "шмели" установили ценник на Санчо в размере 100 млн фунтов.

    В текущем сезоне англичанин отыграл 31 матч за дортмундцев, отметившись 16 голами и 17 ассистами.

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