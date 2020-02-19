Челси начал переговоры с Боруссией Д по трансферу Санчо

Лондонцам нужно будет выложить не менее 100 млн евро.
Джейдон Санчо, Getty Images
19 февраля 2020, 13:55
Лондонский Челси начал переговоры с дортмундской Боруссией относительно возможного трансфера Джейдона Санчо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Игрок может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Помимо Челси, на футболиста претендуют Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
Ранее "шмели" установили ценник на Санчо в размере 100 млн фунтов.
В текущем сезоне англичанин отыграл 31 матч за дортмундцев, отметившись 16 голами и 17 ассистами.
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