Челси начал переговоры с Боруссией Д по трансферу Санчо

Англия

Лондонцам нужно будет выложить не менее 100 млн евро.

Лондонский Челси начал переговоры с дортмундской Боруссией относительно возможного трансфера Джейдона Санчо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Игрок может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Помимо Челси, на футболиста претендуют Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Ранее "шмели" установили ценник на Санчо в размере 100 млн фунтов.

В текущем сезоне англичанин отыграл 31 матч за дортмундцев, отметившись 16 голами и 17 ассистами.