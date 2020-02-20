Англия

Защитник готов бороться за место в составе лондонцев.

Итан Ампаду в конце сезона хочет вернуться в Челси и побороться за место в стартовом составе, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне валлиец отыграл лишь семь поединков в футболке РБ Лейпцига, но верит в свой успех в стане лондонцев.

Контракт Итана Ампаду с Челси действителен до лета 2023 года. За "быков" он выступает на правах аренды.

Валлиец провел полный поединок за Лейпциг против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и помог своей команде победить.