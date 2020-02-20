Ливерпуль, Эвертон и Челси хотят переманить скаута Реала

Юни Халафат помог мадридцам подписать ряд ключевых ныне игроков.
Юни Халафат (по центру), photo: twitter.com/junicalafat
20 февраля 2020, 19:53
По информации AS, три клуба английской Премьер-лиги заинтересовались кандидатурой скаута мадридского Реала Юни Халафата.
Специалист работает со "сливочными" с 2014 года. Халафата желают видеть в своей структуре Эвертон, Ливерпуль и Челси.
Селекционер отлично проявил себя в испанском гранде. Халафат, по большей мере, является специалистом по бразильскому рынку.
Таким образом, мадридский Реал с помощью своего скаута сумел найти и подписать таких игроков как Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Рейнир, Такефусо Кубо и Милитао.
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