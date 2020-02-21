Англия

Специалист утверждает, что в рамках АПЛ лимиты ФФП более приемлемы, нежели в УЕФА.

Финансовый аналитик Киран Магуайр поделился своим мнением относительно исключения Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два последующих сезона.

Функционер заявил, что "горожане" могут выиграть финансово, учитывая, что в рамках АПЛ лимиты Финансового фейр-плей более приемлемы, в сравнении с УЕФА.

"Они действительно выиграют от того, что не будут играть в Лиге чемпионов, потому что лимиты Финансового фейр-плей в рамках УЕФА представляют собой убытки в размере 30 миллионов евро за три года по сравнению со 105 миллионами фунтов стерлингов в рамках ограничений Премьер-лиги", — цитирует специалиста Daily Mail.

Ранее сообщалось, что бан Ман Сити из Лиги чемпионов может увеличиться.

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