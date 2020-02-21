Англия

Нападающий Дерби Каунти вышел в основе на поединок против Фулхэма.

В рамках 34-го тура Чемпионшипа Уэйн Руни вышел в стартовом составе на игру против "дачников".

Для 34-летнего футболиста это 500-е появление в английских дивизионах: 491 игру Руни провел в Премьер-лиге и 9 в Чемпионшипе.

За Манчестер Юнайтед Руни провел 393 матча, за Эвертон 98, а за Дерби – 9.

В текущем сезоне Уэйн забил два гола и отметился двумя ассистами за "баранов".

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