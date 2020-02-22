Представляем вашему вниманию трансляцию поединка 27-го тура чемпионата Англии.
Челси — Тоттенхэм, Getty Images
22 февраля 2020, 11:10
В центральном поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Челси примет на своем стадионе Тоттенхэм. Оба коллектива ведут непосредственную борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, поэтому результат этой встречи будет важен для каждой из команд.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Челси — Тоттенхэм, которая начнется в субботу, 22 февраля, в 14:30 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.
Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.
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