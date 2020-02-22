Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру английской Премьер-лиги.

Букмекеры считают Челси безоговорочным фаворитом встречи с Тоттенхэмом.

Так, в Parimatch коэффициент на победу команды Фрэнка Лампарда составляет 1,77.

Вероятность ничьей оценена Parimatch в 3,8, а победа Тоттенхэма – в 4,8.

Отметим, что Челси не может победить в Премьер-лиге уже 4 игры подряд. Последняя победа "синих" в этом турнире случилась еще 11 января в игре с Бернли (3:0).

Тоттенхэм же выиграл три последних матча в Премьер-лиге, но проиграл РБ Лейпциг 0:1 в Лиге чемпионов. Однако "шпорам" в этом матче не помогут не только давно травмированные Харри Кейн и Мусса Сиссоко, но и Сон Хын Мин.

Матч Челси — Тоттенхэм начнется сегодня в 14:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.