Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги между лондонскими Челси и Тоттенхэмом.

Поражение в прошлом туре от Манчестер Юнайтед (0:2) оказалось слишком болезненным для лондонского Челси. В итоге, тренерский штаб "пенсионеров" решил полностью поменять линию нападения своей команды, в которой на игру против Тоттенхэма не нашлось места ни для одного из тройки Виллиан – Батшуайи – Педро. Кроме того, повреждение Нголо Канте не позволило ему принять участие в предстоящей встрече, что потянуло за собой изменений тактической схемы для всей команды.

В тоже самое время, у "шпор" Жозе Моуриньо тоже не все в порядке с боевым духом. Команда уступила в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, затратив при этом достаточно сил и эмоций. Замен было не избежать. В частности, Танганга вновь сыграет в этом сезоне против команды из топ-4.

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Лофтус-Чик, Виллиан, Абрахам.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн.

Запасные: Гассанига, Орье, Ламела, Дайер, Сессеньон, Алли, Фернандеш.

Матч Челси — Тоттенхэм начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.