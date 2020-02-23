Англия

Football.ua анонсирует матч 27-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Уотфордом.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера примут на своем поле коллектив Найджела Пирсона.

Манчестер Юнайтед – Уотфорд

23 февраля, 16:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Манчестер Юнайтед продолжает бороться за место в Лиге чемпионов, а Уотфорд не оставляет попыток покинуть зону вылета.

В четверг коллектив датского специалиста провел поединок Лиги Европы против Брюгге, сумев увезти для себя приемлемый результат(1:1). Таким образом, у "шершней" будет преимущество – они готовились к предстоящей встрече дольше и должны быть более свежими.

Учитывая победу Челси над Тоттенхэмом в этом туре, "красные дьяволы" отстают от четвертой строчки на шесть очков. Отступать некуда – необходимо побеждать. Аналогичная ситуация и у Уотфорда – победа позволит покинуть зону вылета впервые чуть ли не с начала чемпионата.

В первом круге команды встречались между собой и победу добыл Уотфорд (2:0).

По версии букмекеров, Манчестер Юнайтед – фаворит встречи: победа хозяев оценивается коэффициентом 1,62, ничья – 3,90, а победа гостей – 6,20.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Погба, Рашфорд – Доусон, Янмат

Под вопросом: Гринвуд, Туанзебе, Мактоминей, Байи, Фосу-Менса – Кико, Клеверли, Сарр.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед выиграл последние шесть матчей против Уотфорда во всех турнирах.

"Красные дьяволы" выигрывали и в тайме, и в матче в последних трех домашних встречах против "шершней" во всех соревнованиях.

МЮ не проигрывает дома в 10 из последних 11 встреч в Премьер-лиге.