Гвардиола: Не спрашивайте меня об отношении футболистов к делу

Англия

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола — о матче против Лестера.

Манчестер Сити минимально обыграл Лестер в 27-м туре английской Премьер-лиги.

"Не спрашивайте меня об отношении футболистов к делу. Если вы сомневаетесь в них, то я скажу, что эти игроки выиграли семь титулов в последних восьми турнирах, в которых мы принимали участие".

"У меня нет никаких сомнений, сегодня – в том числе. Мы показали себя, отреагировали на незабитый пенальти в игре против сильной команды. Рад победить и той игре, что мы продемонстрировали", — приводит слова Пепа Гвардиолы Sky Sports.

После 27 туров у Манчестер Сити 57 очков, а у Лестера – 50 в Премьер-лиге.