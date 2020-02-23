Гвардиола: Не спрашивайте меня об отношении футболистов к делу

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола — о матче против Лестера.
ПЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
23 февраля 2020, 00:51
Манчестер Сити минимально обыграл Лестер в 27-м туре английской Премьер-лиги.
"Не спрашивайте меня об отношении футболистов к делу. Если вы сомневаетесь в них, то я скажу, что эти игроки выиграли семь титулов в последних восьми турнирах, в которых мы принимали участие".
"У меня нет никаких сомнений, сегодня – в том числе. Мы показали себя, отреагировали на незабитый пенальти в игре против сильной команды. Рад победить и той игре, что мы продемонстрировали", — приводит слова Пепа Гвардиолы Sky Sports.
После 27 туров у Манчестер Сити 57 очков, а у Лестера – 50 в Премьер-лиге.
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