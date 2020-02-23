Единственный гол в исполнении Габриэля Жезуса принес "горожанам" победу.
Лестер — Манчестер Сити, Getty Images
23 февраля 2020, 01:35
Подопечные Брендана Роджерса принимали коллектив Пепа Гвардиолы в 27-м туре АПЛ.
Исход встречи решил Габриэль Жезус: бразилец реализовал свой момент и принес Манчестер Сити три очка.
Обзор матча:
Лестер — Манчестер Сити 0:1
Гол: Габриэль Жезус, 80
Лестер: Шмайхель — Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) — Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди — Родри — Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Агуэро (Габриэль Жезус, 77)
На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь).