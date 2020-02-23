Англия

Норвежец сравнил португальца с экс-хавбеком Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полузащитника Бруну Фернандеша, сравнив того с Полом Скоулзом.

"Бруну напоминает мне Скоулза как игрок, но определенно другой тип личности вне поля".

"За те 10 минут, что Фернандеш сыграл в матче против Брюгге, мы заметили разницу в качестве игры. Он настоящий дирижер, лидер и победитель. Он хочет всегда побеждать. Ему не хватает быть готовым на 99 процентов, и он меня впечатлил этим", — цитирует Солскьяера Goal.

К слову, ранее норвежский специалист дал свою оценку поединку против Брюгге в Лиге Европы, который завершился ничьей (1:1).