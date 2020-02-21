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Норвежец рассказал о поединке против бельгийцев.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что качеству матча против Брюгге в Лиге Европы помешали погодные условия и мяч.

"Это была сложная игра против хорошо организованной команды в сложных условиях. Я не думаю, что это была одна из лучших игр, которую кто-либо видел. Все было немного небрежно, с точки зрения концентрации, но условия на поле и мяч усложняли поединок. Спросите у любого игрока, что такой мяч не помогает, когда ты хочешь играть красиво".

"Мячом, который используют в Лиге Европы, трудно играть. Попробуйте сами. Но это одинаковое условие для двух команд. Также был ветер и дождь, что очень мешало", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист заявил, что намерен выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.