Англия

"Красные дьяволы" не оставили никаких шансов своему сопернику в матче чемпионата Англии.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал Уотфорд.

Подопечные Солскьяера уверено одолели оппонента на своем поле, забив три безответных мяча.

Авторами голов стали Антони Марсиаль и Мейсон Гринвуд. Также Бруну Фернандеш успешно реализовал пенальти в первом тайме, благодаря чему отличился дебютным взятием ворот в футболке "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0

Голы: Фернандеш, 42 (пен.), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу — Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш — Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс

Уотфорд: Фостер — Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина — Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) — Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу

Предупреждения: Каткарт

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