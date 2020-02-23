"Красные дьяволы" не оставили никаких шансов своему сопернику в матче чемпионата Англии.
Футболисты Манчестер Юнайтед, Getty Images
23 февраля 2020, 17:57
В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал Уотфорд.
Подопечные Солскьяера уверено одолели оппонента на своем поле, забив три безответных мяча.
Авторами голов стали Антони Марсиаль и Мейсон Гринвуд. Также Бруну Фернандеш успешно реализовал пенальти в первом тайме, благодаря чему отличился дебютным взятием ворот в футболке "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Голы: Фернандеш, 42 (пен.), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу — Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш — Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс
Уотфорд: Фостер — Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина — Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) — Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу
Предупреждения: Каткарт
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.