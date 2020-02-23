Бруну Фернандеш забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед

Англия

Португальцу потребовалось четыре матча, чтобы отличиться за "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед принимает Уотфорд в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги, где счет был открыт уже в первом тайме.

Полузащитник Бруну Фернандеш, перешедший в стан "красных дьяволов" этой зимой из Спортинга, успешно реализовал пенальти на 42-й минуте встречи.

Для португальца этот гол стал дебютным в футболке Манчестер Юнайтед. Ему для этого потребовалось четыре матча.

Напомним, ранее главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Фернандеш может стать новым Полом Скоулзом.