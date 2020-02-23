Бруну Фернандеш забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед

Португальцу потребовалось четыре матча, чтобы отличиться за "красных дьяволов".
Бруну Фернандеш, Getty Images
23 февраля 2020, 17:17
Манчестер Юнайтед принимает Уотфорд в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги, где счет был открыт уже в первом тайме.
Полузащитник Бруну Фернандеш, перешедший в стан "красных дьяволов" этой зимой из Спортинга, успешно реализовал пенальти на 42-й минуте встречи.
Для португальца этот гол стал дебютным в футболке Манчестер Юнайтед. Ему для этого потребовалось четыре матча.
Напомним, ранее главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Фернандеш может стать новым Полом Скоулзом.
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