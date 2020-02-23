Англия

Боснийский защитник покинул поле уже на 18-й минуте встречи.

Арсенал принимает на своем поле Эвертон в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

Уже на 18-й минуте встречи главный тренер "канониров" Микель Артета вынужден был вносить коррективы в игру своей команды.

Защитник Сеад Колашинац получил травму руки во время борьбы с Джибрилем Сидибе, после чего босниец покинул поле, и вместо него вышел Букайо Сака.

Отметим, что следить за событиями матча Арсенал — Эвертон вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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