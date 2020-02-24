Англия

Команда Юргена Клоппа немножко понервничала в очередном матче чемпионата Англии.

Зрители на Энфилде пришли смотреть на очередную победу своих любимцев, которые вот-вот уже должны сами объявить себя чемпионом Англии сезона-2019/20.

Поначалу игроки Ливерпуля абсолютно не подводили своих фанатов и разочаровали хейтеров. На 9-й минуте, после того как мяч отскочил на фланг, Александер-Арнольд догнал его и в одно касание вырезал идеальную подачу в штрафную площадь. Там был Вейналдум, который сильно пробил головой – Фабиански дотянулся до мяча, но парировать его не сумел.

Но радоваться пришлось совершенно не долго. Через пару минут Вест Хэм заработал угловой. Снодграс подал, а Диоп точно пробил головой. Алиссон, так же, как и Фабиански, достал мяч, но не смог его отбить в поле.

В первом тайме Ливерпуль контролировал ход матча, но забить не сумел. После перерыва Вест Хэм ожидали неприятные новости – Соучек травмировался и уступил место на поле Форналсу. Но спустя несколько минут хавбек оказался в нужном месте и в нужное время, замкнув подачу Райса с фланга. 2:1 в пользу "молотобойцев" и фанаты Ливерпуля начали нервничать.

Тем не менее, не покидало ощущение, что только чудо поможет Вест Хэму сохранить победный счет. И чуда таки не случилось. Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Салах пробил точно в Фабиански, а опытнейший голкипер не сумел остановить мяч, пропустил его себе между ног.

Вест Хэм побежал забивать, но быстро Ливерпуль дал понять, что лучше эти попытки прекратить. Несколько опаснейших моментов создали "красные", но забить все не могли. Особенно отметился Фирмино, который головой с 40 сантиметров попал в штангу.

Но гол все же пришел. Удар Гомеса из-за пределов штрафной пришелся в защитника и отскочил к Александеру-Арнольду. На фулбека выбежал Фабиански, но тот классно перекинул голкипера, выполнив передачу на Мане. Садио оставалось только забить в пустые ворота.

Пару минут спустя сенегалец вновь забил с передачи Трента, но в этот раз из офсайда. На 96-й минуте Васт Хэм был близок к тому, чтобы сравнять счет, но отличный удар Нобла заблокировал Вейналдум.

Ливерпуль — Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 — Диоп, 11, Форнальс, 54

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57) — Мане (Матип, 90+1), Фирмино, Салах.

Вест Хэм: Фабиански - Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Нобл, Фелипе Андерсон (Алле, 65) — Антонио.

Предупреждение: Райс, Диоп, Нобл