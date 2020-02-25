Англия

Полузащитник "горожан" готов взять на себя тяжелую для команды в этом сезоне ношу.

Манчетстер Сити в этом сезоне не реализовал 5 из 7 пенальти – дважды не смог забить Габриэль Жезус и по разу Серхио Агуэро, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг. Болельщики требуют сделать пенальтистом Кевина Де Брюйне.

"Готов ли я бить пенальти? Да, почему нет? Мне все равно", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.

"Я считаю, что пенальти важнее для нападающих, это позволяет им увеличивать свой голевой актив. Мне это не так важно, но если нужно, я готов бить пенальти. Но естественно, это решать тренерскому штабу".

"Если ты выигрываешь матч, то промах с пенальти тебя не беспокоит, но если теряешь очки – другое дело. Возможно, у Ман Сити сейчас сложный период в этом плане, но бывали времена, когда мы забивали много пенальти. Такое бывает".

"Мы хотим реализовывать все пенальти, но сейчас такой период, что мы допустили пару промахов. Такое может случиться с каждым, глупо винить ребят".

Завтра Манчестер Сити сыграет на выезде с Реалом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.