Англия

Норвежец рассказал о важности евротурнира.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клубу сложно приходится без Лиги чемпионов, в том числе из-за денежной стороны вопроса.

"Мы большой клуб, и у нас хорошие финансовые показатели, но чем дольше мы находимся вне турнира, тем больше мы можем пострадать, с разных точек зрения. Поэтому наша амбиция — это вернуться в Лигу чемпионов"

"По футбольным причинам и в финансовом отношении это поможет клубу. Мы должны сосредоточиться на Лиге Европы, затем на АПЛ в выходные и затем на Кубке Англии", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист оценил игру полузащитника Бруну Фернандеша, сравнив того с Полом Скоулзом.