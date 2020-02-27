Англия

Защитник лестно высказался о своей команде.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи уверен, что в текущем сезоне его команда способна достичь своих целей.

Прежде всего, для Манчестер Юнайтед нет ничего невозможного. Было бы замечательно, если бы в этот раз мы смогли пройти весь путь в Лиге Европы, и я был частью команды в финале. Вот к чему я стремлюсь".

"Юнайтед — это клуб, который привык к тому, чтобы участвовать в Лиге чемпионов год за годом, но Лига Европы — это соревнование, в котором участвует также далеко не каждая команда. Два или три сезона назад нам посчастливилось пройти весь путь и выиграть турнир", — цитирует Байи Goal.

Ранее главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что его клубу трудно приходится без Лиги чемпионов.