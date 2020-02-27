Англия

Бельгиец намерен продолжать свои выступления за "горожан".

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне не намерен покидать клуб, несмотря на бан в Лиге чемпионов в течение двух сезонов, сообщает The Athletic.

По данным источника, ряд игроков "горожан" думают над тем, чтобы сменить прописку в межсезонье, но сам бельгийский футболист рад продолжать выступать за Сити.

К слову, Де Брюйне стал лучшим футболистом в матче 1/8 Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла мадридский Реал на выезде.

Сам хавбек, который став автором забитого гола, поделился своими эмоциями после волевой победы.