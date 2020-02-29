Англия

Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Уотфорд — Ливерпуль.

Коллектив Найджела Пирсона примет на своем поле подопечных Юргена Клоппа.

Уотфорд – Ливерпуль

29 февраля, 19:30, стадион Викаридж Роад, Уотфорд. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Четыре – именно столько побед отделяют Ливерпуль от заслуженного чемпионского титула. И игра против аутсайдера – лучшая возможность сделать еще один шаг навстречу титулу. Будем откровенны, Ливерпуль уже никто не сможет догнать. Скорее всего, если бы "красные" не набрали ни одного очка до конца чемпионата, то им и этого бы хватило для оформления титула.

Тем не менее, коллектив Юргена Клоппа хочет оформить как можно скорее победу в Премьер-лиге. В прошлом туре Ливерпуль имел сложности с Вест Хэмом, но в очередной раз добыл уже традиционную по этому сезону победу, совершив камбэк.

Уотфорд под руководством Найджела Пирсона совершив неплохую серию из побед, покинув 20-ю строчку, однако "тренерский эффект" закончился: лишь 2 ничьи и 3 поражения в последних пяти встречах. И вряд ли "шершням" что-то светит в предстоящей игре.

В первом круге команды встречались между собой и победу добыл Ливерпуль над Уотфордом (2:0).

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,45, ничья – 4,70, а победа "шершней" – 7,50.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Доусон – Клайн, Хендерсон

Под вопросом: Янмат, Кико – Шакири, Милнер.

Интересные факты:

Последние 18 матчей Ливерпуля в АПЛ завершались исключительно победами.

В последних четырех встречах во всех турнирах против Уотфорда Ливерпуль не пропускал.

"Красные" выиграли 7 из последних 8 матчей против "шершней" во всех турнирах.

В 5 из 6 последних гостевых встреч Ливерпуль не пропускал в рамках чемпионата Англии.

Уотфорд не сумел победить в последних пяти матчах в Премьер-лиге.