Англия

Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Эвертоном и Манчестер Юнайтед.

Подопечные Карло Анчелотти на своем поле примут коллектив Оле-Гуннара Солскьяера.

Эвертон – Манчестер Юнайтед

1 марта, 16:00, стадион Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Эвертон имел возможность на протяжении недели готовиться к матчу против Манчестер Юнайтед, в то время как "красные дьяволы" играли против Брюгге в ответном матче 1/16 Лиги Европы. К счастью для коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, они спокойно одолели бельгийский коллектив и вышли в следующую стадию соревнования, где по результатам жеребьевки сыграют против ЛАСКа.

В целом, у Манчестер Юнайтед есть позитивная динамика: в последних пяти играх во всех турнирах "красные дьяволы" четырежды сумели сохранить свои ворота без пропущенных голов.

Что касается Эвертона, то туром ранее коллектив Карло Анчелотти уступил Арсеналу в боевом матче (2:3), и особенно плохо выглядела защита "ирисок". Будет интересно понаблюдать, смог ли итальянский специалист найти ответы: почему "канониры" так легко забивали в ворота Джордана Пикфорда?

По версии букмекеров, Эвертон – фаворит встречи: победа "ирисок" оценивается коэффициентом 2,60, ничья – 3,40, а победа "красных дьяволов" – 2,80.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Гбамен, Шнайдерлен – Погба, Рашфорд, Фосу-Менсаа, Туанзебе

Под вопросом: Динь, Уолкотт – Мартиаль.

Интересные факты:

МЮ не пропускает в последних трех встречах в АПЛ.

Эвертон забиает как минимум два гола в последних четырех играх в Премьер-лиге.

В 10 из последних 11 встреч во всех турнирах против Эвертона Манчестер Юнайтед не проигрывал.

В последних шести домашних играх в АПЛ Эвертон не проигрывал.