Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Эвертоном и Манчестер Юнайтед.
Эвертон – Манчестер Юнайтед, Getty Images
01 марта 2020, 10:00
Подопечные Карло Анчелотти на своем поле примут коллектив Оле-Гуннара Солскьяера.
Эвертон – Манчестер Юнайтед
1 марта, 16:00, стадион Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи – Крис Кавана
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Эвертон имел возможность на протяжении недели готовиться к матчу против Манчестер Юнайтед, в то время как "красные дьяволы" играли против Брюгге в ответном матче 1/16 Лиги Европы. К счастью для коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, они спокойно одолели бельгийский коллектив и вышли в следующую стадию соревнования, где по результатам жеребьевки сыграют против ЛАСКа.
В целом, у Манчестер Юнайтед есть позитивная динамика: в последних пяти играх во всех турнирах "красные дьяволы" четырежды сумели сохранить свои ворота без пропущенных голов.
Что касается Эвертона, то туром ранее коллектив Карло Анчелотти уступил Арсеналу в боевом матче (2:3), и особенно плохо выглядела защита "ирисок". Будет интересно понаблюдать, смог ли итальянский специалист найти ответы: почему "канониры" так легко забивали в ворота Джордана Пикфорда?
По версии букмекеров, Эвертон – фаворит встречи: победа "ирисок" оценивается коэффициентом 2,60, ничья – 3,40, а победа "красных дьяволов" – 2,80.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Гбамен, Шнайдерлен – Погба, Рашфорд, Фосу-Менсаа, Туанзебе
Под вопросом: Динь, Уолкотт – Мартиаль.
Интересные факты:
МЮ не пропускает в последних трех встречах в АПЛ.
Эвертон забиает как минимум два гола в последних четырех играх в Премьер-лиге.
В 10 из последних 11 встреч во всех турнирах против Эвертона Манчестер Юнайтед не проигрывал.
В последних шести домашних играх в АПЛ Эвертон не проигрывал.
прогноз 2:1