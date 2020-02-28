Сане выйдет на поле в матче против Арсенала U-23

Англия

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане сыграет за резервную команду.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола сообщил, что Лерой Сане примет участие за Манчестер Сити U-23. Немецкий футболист сыграет против Арсенала U-23.

"Я не хочу ставить цели", — сказал Пеп Гвардиола, отвечая на вопрос, когда Лерой Сане сыграет за основную команду.

"Мы хотим посмотреть на игру, поговорить с ним и посмотреть на его настрой против Арсенала. Но и это уже хорошо", — приводит слова испанца Sky Sports.

Матч Арсенал U-23 – Манчестер Сити U-23 состоится в пятницу, в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ляпорт пропустит от трех до четырех недель из-за травмы.