Англия

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт повредил подколенное сухожилие.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт повредил подколенное сухожилие и выбыл на 3-4 недели — сообщает Sky Sports.

"Неприятно, что случилась эта травма, однако никто не застрахован от повреждений, – сказал тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. – На восстановление понадобится от трех недель до месяца. Рассчитываем, что срок будет минимальным".

Француз пропустит финал Кубка лиги против Астон Виллы (1 марта), манчестерское дерби против Юнайтед (8 марта) и под большим сомнением его участие в ответном матче против Реала.

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