Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги.
Норвич - Лестер, Getty Images
28 февраля 2020, 23:49
Подопечные Даниэля Фарке сенсационно сумели обыграть коллектив Брендана Роджерса в матче 28-го тура АПЛ.
Норвич – Лестер 1:0
Гол: Льюис, 70
Норвич: Крул – Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис – Тетти, Маклин – Буэндиа, Дуда (Стиперманн, 87), Кантвелл (Рупп, 68) – Пукки (Дрмич, 81)
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджу, Челвелл – Чаудхери (Ндиди, 67) – Перес (Олбрайтон, 78), Прат (Тилеманс, 73), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо
Предупреждения: Хэнли – Прат, Шмайхель.
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