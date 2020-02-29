Английский хавбек решил остаться в стане "львов".
Джек Грилиш, Getty Images
29 февраля 2020, 07:40
Полузащитник Джек Грилиш принял решение остаться в Астон Вилле, несмотря на интерес Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Express.
По информации источника, "красные дьяволы" видели в 24-летнем англичанине идеальную замену Полю Погба в центральную зону полузащиты, поскольку француз близок к смене клубной прописки предстоящим летом.
Несмотря на все слухи, Грилиш твердо решил не покидать стадион Вилла Парк, по крайней мере в следующее трансферное окно, поэтому Манчестер Юнайтед придется искать новые варианты усиления состава.
В текущем сезоне Джек Грилиш провел 29 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.
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