Англия

Английский хавбек решил остаться в стане "львов".

Полузащитник Джек Грилиш принял решение остаться в Астон Вилле, несмотря на интерес Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Express.

По информации источника, "красные дьяволы" видели в 24-летнем англичанине идеальную замену Полю Погба в центральную зону полузащиты, поскольку француз близок к смене клубной прописки предстоящим летом.

Несмотря на все слухи, Грилиш твердо решил не покидать стадион Вилла Парк, по крайней мере в следующее трансферное окно, поэтому Манчестер Юнайтед придется искать новые варианты усиления состава.

В текущем сезоне Джек Грилиш провел 29 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

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