Англия

"Красные дьяволы" хотят заранее договориться о трансфере хавбека.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Джека Грилиша и готов начать переговоры с Астон Виллой, сообщает издание Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" хотят заполучить атакующего хавбека следующим летом и надеются заранее договориться о его трансфере. Руководство клуба предполагает, что стоимость 24-летнего игрока может возрасти в связи с возможным участием на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что сам Грилиш также рассматривает вариант ухода из Астон Виллы.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 29 поединков в футболке "львов", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

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