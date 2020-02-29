Англия

Английский форвард вернется только тогда, когда восстановится от травмы.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не появлялся на футбольном поле с начала 2020 года.

Главный тренер "шпор" ясно дал понять, что основной форвард его команды вернется к играм только тогда, когда будет полностью к этому готов.

"Тоттенхэм будет придерживаться своей философии еще много-много лет, поэтому мы никогда бы не рискнули здоровьем Харри Кейна даже в трудной ситуации. Без шансов. Он вернется, когда окончательно восстановится от травмы".

"У меня хорошее предчувствие. Каждый раз, когда у Харри возникают проблемы, он не обращает внимания на прогнозы врачей. Он всегда пытается идти вперед. Такой уже он человек".

"Иногда игроки идут наперекор врачам и возвращаются раньше, чем ожидалось. Кейн, очевидно, отличный профессионал и боец", — приводит слова Моуриньо The Guardian.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо заявил, что Харри Кейн может вернуться в предпоследнем туре АПЛ.

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