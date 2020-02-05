Англия

Тренер "шпор" не ожидает увидеть Харри в игре раньше девятого мая.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Недавно он вселил надежду в английских фанатов, выложив видео с реабилитационными упражнениями. Однако Жозе Моуриньо, ранее допускавший, что форвард может пропустить остаток сезона, сдержан в прогнозах о сроках восстановления игрока.

"Возможно, Харри сможет вернуться в предпоследнем туре Премьер-лиги против Лестера. Быть может, этот матч будет для нас что-то значить – чтобы стать четвертыми, пятыми или шестыми. Возможно, он сможет помочь нам в той игре. Я надеюсь", — цитирует Жозе The Telegraph.

"Является ли возвращение в игре против Лестера лучшим вариантом для Кейна? Да, я так думаю. У него нет осложнений, все в порядке. Думаю, он вернется в мае. Но в случае с Уго Льорисом мы говорили про февраль, а он вернулся в январе. Лучше не возлагать ожиданий или какого-либо давления. Будет видно".

Журналисты предположили, что Харри не сможет набрать оптимальную форму к Евро-2020, которое стартует 14 июня, на что Моуриньо ответил: "Это проблема Гарета Саутгейта и Стива Холланда, а не моя".

На этом тема не закончилась, у Жозе спросили, что он думал бы об этой ситуации, будь он тренером сборной Англии: "Не знаю. Я не тренер сборной Англии", — ответил португалец.