Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн вынужден был покинуть поле.

В поединке 21 тура чемпионата Англии в Саутгемптоне форвард Тоттенхэма Харри Кейн не смог доиграть до финального свистка.

Нападающий получил повреждение задней поверхности бедра и на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу "святых" его сменил Эрик Ламела.

После 20-ти туров Тоттенхэм занимал шестое место (30 очков), а Саутгемптон шел на 15-ой позиции (22 очка).

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