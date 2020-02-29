Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги между Уотфордом и Ливерпулем.
Юрген Клопп и Деян Ловрен, Getty Images
29 февраля 2020, 19:00
Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина — Хьюз, Капу — Сарр, Дукуре, Деулофеу — Дини.
Запасные: А. Гомес, Доусон, Чалоба, Пуссетто, Перейра, Уэлбек, Грей.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Матип, Хойвер, Лаллана, Джонс, Минамино, Ориги.
Матч Уотфорд — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.