Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина — Хьюз, Капу — Сарр, Дукуре, Деулофеу — Дини.

Запасные: А. Гомес, Доусон, Чалоба, Пуссетто, Перейра, Уэлбек, Грей.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Матип, Хойвер, Лаллана, Джонс, Минамино, Ориги.

Матч Уотфорд — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.