Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.
Брайтон - Кристал Пэлас, Getty Images
29 февраля 2020, 19:16
Кристал Пэлас в 28-м туре Премьер-лиги отпраздновал победу над Брайтоном благодаря голу Джордана Айю – 1:0.
В следующем туре Пэлас встретится с Уотфордом, а Брайтон сразится с Вулверхэмптоном.
Брайтон – Кристал Пэлас 0:1
Гол: Айю, 70
Брайтон: Райан – Монтойя (Джаханбахш, 78), Уэбстер, Данк, Берн – Преппер, Биссума (Альзате, 82) – Муй, Троссард, Марч (Мюррей, 66) – Мопе.
Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Данн, Кэхилл, ван Аанхолт – Маккарти – Заа, Куяте, Макартур, Айю – Бентеке (Тосун, 87).
Предупреждения: Скелотто, Монтойя – Бентеке.