Англия

"Орлы" оказались сильнее "чаек" в 28-м туре английской Премьер-лиги.

Гол Джордана Айю после паса Кристиана Бентеке оказался единственным во встрече Брайтона и Кристал Пэлас.

Благодаря этой победе Пэлас вплотную подобрался к заветной заметке в 40 очков (пока у команды Роя Ходжсона 38), а вот у Брайтона 28 пунктов. Теоретически, по итогам этого тура идущие в зоне вылета Уотфорд и Вест Хэм могут подобраться к "чайкам" на расстояние одного очка – если обыграют Ливерпуль и Саутгемптон соотвествтенно.

Брайтон – Кристал Пэлас 0:1

Гол: Айю, 70

Брайтон: Райан – Монтойя (Джаханбахш, 78), Уэбстер, Данк, Берн – Преппер, Биссума (Альзате, 82) – Муй, Троссард, Марч (Мюррей, 66) – Мопе.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Данн, Кэхилл, ван Аанхолт – Маккарти – Заа, Куяте, Макартур, Айю – Бентеке (Тосун, 87).

Предупреждения: Скелотто, Монтойя – Бентеке.