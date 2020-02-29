Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.

Вест Хэм сумел прервать серию из восьми матчей без побед во всех турнирах подряд, обыграв Саутгемптон. Голы зимнего новичка Джаррода Боуэна, а также Себастьяна Алле и Микейла Антонио обеспечили "молоткам" успех в противостоянии со "святыми", за которых забил лишь Майкл Обафеми – 3:1.

Вест Хэм - Саутгемптон 3:1

Голы: Боуэн, 15, Алле, 40, Антонио, 54 — Обафеми, 31

Вест Хэм: Фабиански — Нгакия, Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Нобл, Райс, Боуэн (Снодграсс, 78), Форналс, Антонио — Алле

Саутгемптон: Макарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Уорд-Прауз — Армстронг, Хейбьерг, Смолбон (Ромеу, 78), Буфал (Ингс, 54) — Обафеми (Вестергорд, 68), Лонг

Предупреждения: Крессуэлл — Стивенс