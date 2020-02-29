Англия

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Англии.

В поединках 28-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в родных стенах сумел добыть три очка против Саутгемптона, а Ньюкасл дома разошелся нулевой ничьей с Бернли.

Три очка позволили "молотобойцев" подняться из зоны вылета. Также на одну позицию поднялся Бернли в турнирной таблицы.

Вест Хэм - Саутгемптон 3:1

Голы: Боуэн, 15, Алле, 40, Антонио, 54 — Обафеми, 31

Вест Хэм: Фабиански — Нгакия, Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Нобл, Райс, Боуэн (Снодграсс, 78), Форналс, Антонио — Алле

Саутгемптон: Макарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Уорд-Прауз — Армстронг, Хейбьерг, Смолбон (Ромеу, 78), Буфал (Ингс, 54) — Обафеми (Вестергорд, 68), Лонг

Предупреждения: Крессуэлл — Стивенс

Ньюкасл — Бернли 0:0

Ньюкасл: Дубравка — Манкиньо, Фернандес, Ласкеллес, Роуз — Алмирон, Хэйдэн, Шелви, Ричи — Гэйл, Жоэлинтон (Сен-Максимен, 78)

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Тарковски, Барнсли — МакНил, Вествуд, Корк, Хендрик — Родригес, Выдра (Вуд, 58)

Предупреждения: Роуз, Гэйл, Шелви, Манкильо — Бардсли, Тарковски,