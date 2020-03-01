Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура АПЛ между лондонским Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном.

Основного вратаря лондонского Тоттенхэма неожиданно не оказалось в заявке на матч против Вулверхэмптона. Поэтому его место в рамке ворот займет Пауло Гассанига. Также Жозе Моуриньо не нашел место в основе для Яна Вертонгена и Тоби Альдервейрельда, так что в паре с Давинсоном Санчесом сыграет Джафет Танганга.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Танганга, Дэвис — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура

Запасные: Ворм, Альдервейрельд, Вертонген, Ндомбеле, Фернандеш, Скипп, Перротт

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре, Хименес, Жота

Запасные: Радди, Буур, Килмен, Поденсе, Гиббс-Уайт, Дендонкер, Нету

Матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.