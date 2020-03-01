Украинец попал в основу на финальный матч кубкового турнира.
Александр Зинченко, фото getty images
01 марта 2020, 17:42
Манчестер Сити сыграет против Астон Виллы в рамках финального поединка Кубка английской лиги. Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зинченко.
Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Элмохамади — Грилиш, Саматта, Эль Гази
Запасные: Рейна, Конса, Тейлор, Хурихэйн, Лансбери, Трезеге, Дэвис
Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган, Родриго, Фоден — Д. Силва, Агуэро, Стерлинг
Запасные: Эдерсон, Жезус, де Брюйне, Б. Силва, Менди, Марез, Отаменди
Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.