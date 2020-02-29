Зинченко — в заявке Манчестер Сити на финал Кубка лиги

Англия

Защитник "горожан" Александр Зинченко может сыграть в финале турнира.

Стала известна заявка Манчестер Сити на матч против Астон Виллы в финале Кубка английской лиги, сообщает Manchester Evening News.

В ней нашлось место Александру Зинченко. Отметим, что в последний раз украинец появлялся на поле в 25-м туре чемпионата Англии против Тоттенхэма, когда получил красную карточку.

Полный список игроков, что отправились на матч против Астон Виллы: Агуэро, Бернарду Силва, Браво, Карсон, де Брюйне, Эдерсон, Фернандиньо, Фоден, Гарсия, Гюндоган, Габриэль Жезус, Марез, Менди, Отаменди, Родри, Давид Силва, Стелринг, Стоунз, Уокер и Зинченко.

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити состоится 1 марта в 18:30 по киевскому времени.