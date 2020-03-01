Англия

Голкипер "ирисок" оценил матч против "манкунианцев".

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд поделился своим мнением о поединке АПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Манчестер Юнайтед.

"Я эмоциональный парень, и я ненавижу, когда мяч попадает в сетку ворот, поэтому я был доволен теми сейвами, которые я совершил".

"Игроки в раздевалке огорчены. Я знаю, что Манчестер Юнайтед — это лучшая команда но мы чувствовали, что заслужили три очка. Мы знаем, что мы способны справиться с именитыми соперниками. Мы сыграли очень хорошо, но разочарованы, что не получили три очка", — цитирует Пикфорда BBC.

Ранее свой гневный комментарий о поединке против Юнайтед дал главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.