Англия

Менеджер "ирисок" не доволен результатом матча против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти подвел итог поединку против Манчестер Юнайтед, прокомментировав спорный эпизод с незасчитанным голом Кальверта-Льюина на 93-й минуте.

"У меня накопилось много вопросов, объяснения которых я хотел бы услышать от судьи. После матча мне удалось пообщаться с ним — я буду держать наш разговор в секрете. Да, Сигурдссон был в офсайде но, по нашему мнению, он не мешал де Хеа видеть полет мяча".

"Как я уже сказал, все было четко видно голкиперу. Игрок был в офсайде, но он не мешал. Все понимают, что это решение арбитра можно было рассматривать по-другому".

"Мы играли очень хорошо, я рад этому. Мы должны продолжать, и Эвертону необходимо смотреть вперед. Игра была действительно хорошей против действительно качественной команды, и мы все время были конкурентоспособны", — цитирует Анчелотти BBC.

Ранее свое мнение о матче высказал главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.