Англия

Наставник Манчестер Юнайдет высказался о поединке чемпионата Англии против Эвертона.

Эвертон расписал мировую ничью в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги c Манчестер Юнайтед (1:1). Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер поделился впечатлениями после игры, назвав результат встречи заслуженным для обеих команд.

"Игра разделилась на две половины. Моя команда выглядела великолепно в первом тайме, однако старт получился очень странным. В любом случае так нельзя играть".

"После этого мы играли в фантастический футбол. Мы должны были лидировать перед перерывом, а после могли вырывать победу в конце встречи. Весь второй тайм мы провели в защите, поэтому довольны ничейным результатом".

"Обе команды заслужили ничью. Манчестер Юнайтед забрал в свою копилку первый тайм, а Эвертон был лучше во второй половине", — заявил Солскьяер после матча.

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